Pa: Csel, domani tavolo tecnico su digitalizzazione

Roma, 29 set. (Labitalia) - La rivoluzione digitale dovrà imporsi nella Pa portando con sé, non soltanto un'evoluzione tecnologica degli enti locali, ma anche una trasformazione culturale che investe le competenze e i processi organizzativi per offrire alla cittadinanza servizi efficienti. Questo il tema cardine attorno al quale ruoterà il tavolo tecnico monotematico dal titolo 'Amministrazione digitale: una trasformazione culturale che investe i processi organizzativi degli enti locali', il cui appuntamento è fissato per il 30 settembre 2021, alle ore 10.

Si tratta del secondo incontro (virtuale; la modalità è quella della videoconferenza) della rassegna di eventi dal titolo 'Le sfide e le opportunità per gli enti locali', organizzata da Centro studi enti locali, in collaborazione con il dipartimento Economia e management dell'università di Pisa, e patrocinata da Regione Lazio, Regione Piemonte, Assemblea regionale siciliana e Regione Toscana. Ne parleranno, tra gli altri, Paolo De Rosa, chief technology officer del dipartimento per la trasformazione digitale, Elio Gullo, direttore dell'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del dipartimento Funzione Pubblica e Francesco di Costanzo, presidente di Pa social.

L'approdo finale della rassegna di eventi sarà il grande evento conclusivo 'Road to 2022', previsto per il 1° dicembre 2021. La carrellata di appuntamenti si inserisce nel progetto informativo e divulgativo gratuito denominato 'Next generation eu - europa comune', organizzato dal Dipartimento Economia e Management dell'Università di Pisa e da Centro studi enti locali, le cui adesioni hanno recentemente raggiunto quota 3.000, tra amministrazioni comunali e società pubbliche. Gli altri eventi in preparazione di Road to 2022 approfondiscono il tema, rispettivamente, della Riforma della Pa (12 ottobre 2021), dei primi progetti avviati del Pnrr (26 ottobre 2021) e del ruolo degli enti locali per la salute dei cittadini (4 novembre 2021).