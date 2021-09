Franz Serrano presenta a Venezia You are the real masterpiece, l'opera immersiva inserita nel contesto della mostra Modigliani Opera Vision

30 settembre 2021 a

(Venezia, 30/9/2021) - L'installazione ideata dal fondatore di REZET 360° lancia un messaggio di autenticità, rinascita e di empowerment, che rimette l'uomo al centro del pensiero contemporaneo

Venezia, 30/9/2021 - Franz Serrano, ideatore del nuovo brand made in Italy di cosmetica attiva REZET 360°, presenta l'installazione You are the real masterpiece in occasione della mostra Modigliani Opera Vision curata dalla Fondazione Amedeo Modigliani e allestita negli spazi dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia.

You are the real masterpiece è un'opera immersiva che rompe gli schemi con la consuetudine per riportare l'uomo al centro del pensiero contemporaneo, in una nuova interpretazione dell'Umanesimo. L'individuo stesso diventa opera d'arte, riflettendo la propria immagine in un grande specchio: in quel momento inizia un percorso di autoconsapevolezza e di riscoperta della propria bellezza intrinseca. L'opera è un memo sulla straordinarietà di ognuno, sul fatto che ogni persona sia un capolavoro.

Una grande box realizzata in cartone naturale si presenta come uno stargate che conduce in una nuova dimensione, quella rappresentata da REZET 360°. You are the real masterpiece è un portale che unisce due mondi, quello reale che ha costretto la società a quasi due anni di incertezza e affaticamento causati dalla pandemia e quello rappresentato dal marchio di cosmetica che si definisce in una riscoperta della propria persona, in un nuovo amore per la cura di sé, in una rinascita personale: è un vero e proprio reZet per ripartire con un'inedita consapevolezza interiore.

“Arte e cosmetica, umanesimo e sostenibilità si incontrano in quest'opera. La struttura, infatti, nasce dalla reinterpretazione in grandissima scala della box di vendita dei prodotti del brand. Completamente realizzata in cartone, legno e vetro specchiato, è priva di plastica o materiali tossici: con questo approccio ho creato anche REZET 360°”, ha commentato Franz Serrano.

Con quest'opera, REZET 360° si fa portavoce di un messaggio di empowerment che risulta assolutamente inedito e rivoluzionario nell'ambito del settore cosmetico. Il marchio parte, infatti, dal presupposto che ogni individuo sia meraviglioso: in questo modo restituisce dignità e valore all'unicità di ogni persona, chiunque essa sia. L'idea audace di Franz Serrano, infatti, è proprio quella di proporre un brand democratico che per la prima volta possa rendere l'alta cosmetica accessibile a tutti, con una linea di prodotti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, semplice e autentica, onesta ed efficace. Così, come audace e inedita è stata la scelta di inserire quest'opera all'interno di un'importante mostra di arte.

“Sono appassionato di Modigliani ed è un onore poter installare la mia opera in un contesto così prestigioso. Modigliani e Venezia rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo, quella straordinarietà che ho sempre cercato e che mi ha spinto a voler creare il mio brand di cosmetica in Italia: il made in Italy è da sempre sinonimo di qualità. Oggi grazie alla collaborazione con Marco Antonio Comito, direttore generale della Fondazione Amedeo Modigliani, è stato possibile realizzare un mio grande sogno di sempre: quello di nobilitare la cosmetica, elevandola a opera d'arte ”, ha aggiunto Franz Serrano.

Spietato e senza segreti, lo specchio riflette l'immagine di chi lo guarda, ma, come per magia, la superficie riflettente dell'opera restituisce allo spettatore un'immagine migliore di sé, più naturale, più brillante, grazie a una tecnologia di illuminazione che fa vivere a chiunque acceda al portale l'emozione di trovarsi su un palcoscenico di alta moda. Non si tratta di un maquillage che maschera o modifica la vera natura dell'individuo, ma di un'esperienza intima ed emozionale in cui all'improvviso, da un'ipotetica dimensione parallela, emerge un testo che recita You are the real masterpiece.

“REZET 360° racconta perfettamente il momento in cui ci troviamo: la pandemia e i lockdown ci hanno costretto a fermarci, a guardarci allo specchio, a ripensare alle nostre vite e a riscoprire la nostra essenza. Abbiamo imparato a ripensare la relazione con noi stessi e prenderci nuovamente cura della nostra persona; abbiamo imparato a capire il nostro valore e questo è ciò ci vuole ricordare il titolo dell'opera You are the real masterpieces”, ha concluso Franz Serrano.

La linea di cosmetica REZET 360° è studiata per interagire in maniera attiva e personalizzata con pelli maschili e femminili, differenti per età e caratteristiche. Gli ingredienti sono selezionati e combinati con un approccio innovativo per stimolare la naturale produzione degli elementi che rendono la pelle fresca, luminosa ed elastica. Non si tratta di semplici riparatori cosmetici, ma di attivatori dei naturali processi di rigenerazione della pelle.

Grazie a un accordo siglato con Coin, i titolari di Coincard hanno diritto a uno sconto di 2 euro sull'acquisto del ticket d'ingresso alla mostra. Per usufruire di questa offerta è necessario presentare la carta alla biglietteria dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia.

