Grisbì e Baci Perugina: l'arte dolciaria italiana protagonista della nuova Limited Edition

Verona, 30 settembre 2021. Grisbì rende omaggio alla migliore arte dolciaria italiana lanciando la nuova Limited Edition in cui l'iconico biscotto di frolla Vicenzi racchiude un cuore di granella dei Baci Perugina. Già disponibile sul mercato, la nuova edizione limitata prevede, in ogni confezione, una frase del celebre cartiglio, per regalare un'emozione.

La nuova limited edition Grisbì non celebra solo il sapore delle emozioni, ma anche due straordinarie storie imprenditoriali italiane. Vicenzi e Perugina intrecciano nel Grisbì con crema Baci le loro storie ultra centenarie e condividono i valori di altissima qualità nell'arte dolciaria, di artigianalità e creatività tutte italiane. Questa nuova edizione limitata di Grisbì mette al centro storie ed emozioni che uniscono.

Lo fa con un packaging che esalta il connubio con Baci Perugina. La confezione Grisbì diventa, così, una cascata di stelle in un cielo blu lucente. E all'interno di ogni incarto non potevano mancare le frasi originali dei cartigli che, da sempre, aggiungono attesa al gusto inconfondibile dell'emozione.

La limited edition Grisbì crema Baci Perugina si aggiunge ai gusti Grisbì Cioccolato, Nocciola, Limone, Cocco, Pistacchio e Wild.

