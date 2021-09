Italiaonline supporta Pmi con una strategia integrata di comunicazione digitale

30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - In Italia la quasi totalità di chi ha accesso a internet ha anche un profilo social. Su 60 milioni di abitanti, il 67% della popolazione, circa 41 milioni di persone, ha una presenza su una piattaforma virtuale. Tra di essi l'85% dichiara di usarli con regolarità e di sentirsi attivamente ingaggiato, passandoci circa 2 ore del proprio tempo giornaliero. Ed è così che i social media sono diventati il luogo virtuale dove le aziende possono trovare i propri clienti. Qui infatti si tengono le conversazioni, si cercano informazioni, e si formano opinioni prima di procedere con le scelte di acquisto. “Diventa quindi fondamentale per le imprese esserci, al fine di farsi notare, raccontarsi e interagire sia con i potenziali clienti oltre che con quelli attuali”, dichiara Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer di Italiaonline.

“Nonostante ciò - prosegue Fanuzzi - sono ancora poche le aziende attive sui social, in particolare le Pmi: solo una su due è presente e di esse circa il 40% intraprende una gestione ‘casalinga' per le proprie pagine social, perdendo così tante opportunità di business. Questo processo richiede invece competenze e conoscenze adeguate con professionisti in grado supportare le aziende consigliando loro le migliori strategie comunicative e come rivolgersi al proprio target”.

Tutto ciò ha spinto Italiaonline a puntare su un'offerta completa per le loro esigenze, a partire dalle piattaforme social più diffuse quali Facebook, Instagram e Google My Business. Tutto parte dalla creazione della propria presenza unificata sui principali touchpoint dei clienti, tra cui appunto le piattaforme social.

Il passo successivo è la creazione di un piano editoriale. Ogni cliente ha la possibilità di scegliere il numero di post settimanali e richiedere servizi aggiuntivi, come ad esempio un editing grafico più accattivante; quasi sempre con un boost pubblicitario incluso, per ottimizzare i risultati dei post. Ad esso si aggiunge la possibilità di attivare campagne pubblicitarie ad hoc per raggiungere obiettivi specifici, elemento fondamentale per una strategia social a 360°, integrata, completa ed efficace.

Le offerte sono pensate anche in modo modulare per consentire ai clienti di comporre e personalizzare la propria presenza sui social, incrociando canali, frequenza dei post e quota di advertising, con un servizio personalizzato che parte dalla strategia e arriva fino alla moderazione.

Infine per i progetti più strutturati esiste la possibilità di avere a disposizione un intero gruppo di lavoro dedicato a ogni singolo cliente in grado di affiancarlo studiandone insieme le strategie migliori e supervisionando ogni fase della gestione dei canali social e della pianificazione delle campagne pubblicitarie, siano esse su mezzi digitali così come su quelli tradizionali. Una presenza attiva sempre al fianco del cliente affinché possa migliorare il suo business all'interno di una sempre più vasta piazza virtuale.