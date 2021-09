UniCredit: sottoscrive minibond da 1,5 mln di Caffè Moak garantito Sace

30 settembre 2021 a

Milano, 30 set. (Adnkronos) - Unicredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 1,5 milioni di euro emesso da Caffè Moak, società con sede a Modica che opera nel settore della torrefazione e commercializzazione del caffè. Il minibond di 1,5 milioni, a tasso variabile e di durata pari a 7 anni, sottoscritto da UniCredit e garantito da Sace, "consentirà a Caffè Moak di raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità". A Caffè Moak verrà riconosciuta una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissato al momento dell'emissione del minibond, si legge nella nota.

"Siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione una forma di finanziamento alternativa come i minibond per realizzare i progetti di investimento ed innovazione di Caffè Moak. La sostenibilità sta diventando sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business", ha dichiarato Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia.

"Sace - ha sottolineato Fabio Colombo, responsabile Pmi Centro Sud di Sace - è sempre in prima linea a supporto della crescita sostenibile delle aziende italiane e operazioni come questa lo dimostrano. Caffè Moak è una realtà leader nel comparto del food&beverage, tra i settori più rappresentativi della qualità e dell'affidabilità del Made in Italy e volano indiscutibile di sviluppo per il nostro Paese. Il nostro intervento permetterà alla pmi siciliana di raggiungere obiettivi ambiziosi che renderanno il suo business più competitivo in Italia e nel mondo". conclude i commenti Alessandro Spadola, ceo di Caffè Moak: "Abbiamo deciso di aderire al minibond promosso da UniCredit e Sace per spingere i nuovi progetti nei quale crediamo molto e per accelerare l'apertura ai nuovi mercati".