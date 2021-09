Fisco: Meloni, 'barricate su revisione catasto, automatico aumento tasse e cambio Isee'

30 settembre 2021 a

Novara, 30 set. (Adnkronos) - "Alla revisione del valore catastale della casa corrisponde automaticamente un aumento di tutta la tassazione collegata a quella casa. All'aumento del valore catastale della tua casa corrisponde anche la revisione dei tuoi parametri Isee, per cui in un momento in cui la povertà dilaga e le persone sono sempre più in difficoltà, si rischia che senza aver di fatto mutato niente, ci si vede modificato il valore catastale della propria casa e non si ha più diritto all'asilo nido come il mese precedente. Motivo per cui ho detto e ribadisco che Fratelli d'Italia è pronta a fare le barricate in Parlamento contro una roba del genere, perchè non è questo il momento". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio a Novara.