Cultura: Open house Roma 2021, a palazzo Corrodi studio di Trilussa apre al pubblico

30 settembre 2021 a

a

a

Roma, 30 set. (Labitalia) - Trilussa lo scelse come suo studio e dimora, e lì visse fino alla sua morte nel 1950. Ma il poeta romano non fu l'unico artista a lasciarsi ispirare da Palazzo Corrodi, oggi sede della Cassa Geometri. Le sue stanze furono la sede prediletta per gli studi di altri nomi di spicco, tra i quali Onorato Carlandi, Enrico Coleman, Paolo Michetti, Giulio Aristide Sartorio, lo scultore Christian Hendrik Andersen. Tra cultura, arte, architettura e storia, Palazzo Corrodi sarà una delle tappe di Open House Roma 2021, la manifestazione che porterà i visitatori alla scoperta delle ricchezze storiche, artistiche e culturali della Capitale, e aprirà gratuitamente le sue porte sabato 2 e domenica 3 ottobre.

Nato dall'idea di Hermann Corrodi di creare un edificio adibito a studi d'artista, Palazzo Corrodi fu costruito tra il 1903 ed il 1906, sul progetto dell'ingegnere Gualtiero Aureli. Contraddistinto da facciate monumentali, cornicioni e modanature, venne adibito a studi d'artista in una zona di Roma che, dopo l'annessione al Regno d'Italia nel 1870, fu protagonista di importanti trasformazioni urbanistiche. Oltre a grandi artisti, I suoi spazi interni hanno ospitato l'auditorium utilizzato dall'Unione Radiofonica Italiana per trasmettere il primo annuncio radiofonico, ma anche gli uffici della casa cinematografica Metro Goldwin Mayer e della Fono Roma, società di doppiaggio e sonorizzazione di film. Grazie all'acquisizione dell'edificio da parte della Cassa Geometri, che oggi ospita all'interno la sua sede, la ristrutturazione venne realizzata da Paolo Portoghesi tra il 1988 e il 1992.

“Siamo lieti che Open House abbia scelto Palazzo Corrodi inserendolo tra i gioielli della Capitale da offrire al pubblico. L'apertura delle sue stanze consente ai cittadini e turisti di scoprire un luogo ricco di arte e cultura ed è un segnale particolarmente importante soprattutto in un momento come questo nel quale la 'riapertura' assume un significato più ampio che, auspichiamo, porti a una maggior consapevolezza delle bellezze e dei tesori della storia del nostro Paese”, ha dichiarato il presidente di Cassa Geometri Diego Buono. Sarà possibile prendere parte alle visite gratuite sabato, dalle 10 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.15 prenotandosi al sito www.openhouseroma.org.