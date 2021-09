Fisco: Letta, 'no aggravi ma riforme necessarie, digitalizzazione catasto'

30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Io penso che Draghi abbia detto qualcosa di importante, ha detto che le riforme fiscali si faranno e che sono riforme di struttura e servono per il futuro". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta.

"Un messaggio per dire agli italiani che non ci saranno aggravi fiscali" e per "dare alla persone tranquillità che, senza aggravi, si potrà guardare al futuro con molta maggiore capacità di investire e spendere".

Quanto al catasto, "il messaggio che ha dato è che sono decenni che si aspetta, soprattutto una digitalizzazione. Io credo questa applicazione della digitalizzazione molto utile e molto importante".