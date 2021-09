Pd: Letta, 'congresso? discussioni interne, parliamo di ciò che interessa italiani'

30 settembre 2021 a

Roma, 30 set.(Adnkronos) - "Il congresso? Tutte discussioni interne che io lascio al foro interno". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. "Credo che gli italiani abbiano interesse a sapere cosa noi vogliamo fare. Discuteremo dopo le elezioni, su quali sono le modalità migliori tra noi ma se vogliamo essere credibili dobbiamo parlare delle cose che interessano gli italiani e non di quelle del nostro interno. Di quelle divisioni credo si sia pagato già il prezzo". E comunque "in questi 6 mesi ho trovato un Pd molto più unito di quanto viene raccontato".