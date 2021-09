30 settembre 2021 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Per battere le destre dobbiamo fare una coalizione larga e coesa, capace di prendere più voti di loro e non basta fare politica come testimonianza". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale con Roberto Gualtieri e Andrea Casu a Primavalle.