Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Le sentenze non si commentano e aspetteremo gli altri gradi di giudizio. Ma lascia dentro una amarezza enorme sapere che si inchioda a una condanna di 13 anni e 2 mesi la vita di una persona che si è spesa da sempre per i più fragili. Per quei figli della disperazione. #MimmoLucano". Così Teresa Bellanova di Iv su Fb.