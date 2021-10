Como: sorpreso con 300 grammi di hashish, arrestato

01 ottobre 2021 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha arrestato un uomo, sorpreso con 300 grammi di hashish a Veniano, in provincia di Como. I militari hanno notato un'auto vicino a un boschetto e il conducente scendere dal veicolo e risalire. Addosso all'uomo hanno trovato due panetti di hashish e un altro nell'auto, per un peso di oltre 300 grammi, e 1.400 euro in contanti.

Addosso agli altri due uomini nell'auto, un cittadino italiano e un marocchino, sono stati trovati altri 2.200 euro e nell'abitazione di uno dei due materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione. Il conducente dell'auto è stato arrestato e portato nel carcere di Como, mentre gli altri due uomini sono stati denunciati.