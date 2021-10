OSS. EUROBET: 56% vede Atalanta battere il Milan

01 ottobre 2021 a

(Roma 1 settembre 2021) - Roma 1 settembre 2021 – Il turno infrasettimanale dedicato alle coppe come sempre lascia qualche squadra delusa e qualcuna rinfrancata. La sfida che vede contrapposte Atalanta e Milan, entrambe impegnate nel secondo turno di Champions, ha probabilmente rafforzato la fiducia dei bergamaschi, perfettamente a loro agio nella più importante competizione continentale alla terza partecipazione di fila. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (

Potenziale sorpresa della giornata il Napoli, che potrebbe segnare la prima battuta d'arresto in un campionato che lo ha visto vincere per 6 turni consecutivi. Il 43% dei pronostici è per il pareggio mentre il 18% crede in un'affermazione dei toscani che li porterebbe a soli 3 punti dalla vetta. I marcatori più attesi sono il napoletano Osimhen e il viola Vlahovic, deciso a ripetere le belle prestazioni della scorsa stagione.

Partite sulla carta facili quelle che attendono l'Inter contro il Sassuolo orfano di De Zerbi, il 95% si aspetta la vittoria dei nerazzurri e appena il 4% un nuovo pareggio per l'Inter, sarebbe il terzo consecutivo. Lautaro Martinez dovrebbe essere il primo nome a comparire sul tabellino marcatori, seguito da Dzeko e dal neroverde Berardi. Tra i risultati più giocati spiccano l'1-3 e l'1-2, favorevoli alla squadra di Inzaghi.

Secondo l'analisi degli esperti dell'Osservatorio Eurobet, la maggioranza dei tifosi - ben l'88% - è convinto che la Juventus possa prevalere su un Torino insolitamente appaiato in classifica. Per l'8% a vincere sarà la squadra granata, con i bianconeri che farebbero registrare la terza sconfitta in appena sette giornate. Tutti a favore dei bianconeri i risultati più pronosticati, nell'ordine 0-2, 1-2 e lo 0-1. Due di questi risultati segnerebbero il ritorno agli zero gol subiti in campionato dopo ben 20 turni, mai cosi male dal 1955! Il marcatore più atteso, vista anche la bella prestazione contro il Chelsea, è Chiesa seguito da Kean, chiamato a cogliere l'occasione della contemporanea assenza di Morata e Dybala. Al terzo posto il paraguaiano del Toro Sanabria, autore di una sola rete in questo campionato.

