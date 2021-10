La bici fa tendenza, Gianluca Bernardi sul red carpet di Venezia

01 ottobre 2021 a

(Venezia 1 ottobre 2021) - Venezia 1 ottobre 2021 L'ultimo Festival di Venezia è stato caratterizzato dalla presenza di esperti di ogni settore e personaggi solitamente estranei al red carpet. Un volto nuovo che ha attirato su di sé l'attenzione dei fotografi è quello di Gianluca Bernardi, l'imprenditore che ha rappresentato il mondo Bike a Venezia e che, accompagnato dalla bellissima amica Alessandra De Tomaso, ha ricordato al pubblico quanto oggi sia importante il concetto di mobilità sostenibile legata al mondo della bici.

La bici è ormai una tendenza e chi non ne ha almeno una, che sia di design, luxury o fashion è di fatto fuori dai tempi. Lo dicono anche i dati. La bicicletta è il mezzo di trasporto più semplice e popolare tra la gente, vip compresi. Contrasta l'affollamento sui mezzi pubblici in ottica anti-covid, e il mercato registra numeri davvero interessanti in termini di crescita, vendite e fatturato. Nel 2020 si stima infatti che siano state vendute oltre 2 milioni di bici in Italia, con un incremento di oltre il 20% rispetto al 2019.

Gianluca Bernardi e l'azienda BRN Bike Parts che guida assieme al fratello Marco, però sono noti da tempo: l'azienda è uno fra i principali distributori di accessori e componenti per la bici d'Europa ed è attiva su diversi fronti. Nel 2006 ad esempio ha rilevato lo storico marchio Cigno impresso sin dal 1952 sulla maggior parte dei lucchetti per biciclette al telaio, creando una linea di biciclette di alta gamma che si è distinta da subito sul mercato per lo stile retrò interpretato in chiave contemporanea, per il processo di assemblaggio realizzato interamente a mano da artigiani italiani e per l'attenzione maniacale ai dettagli che fanno di ogni bicicletta Cigno un pezzo unico, dal valore pregiato.

Importanti stilisti del calibro di Paul Smith hanno scelto le biciclette Cigno per le vetrine dei loro flag store nelle principali città d'Europa, portando Cigno e le sue biciclette ad una ribalta mediatica e ad una popolarità auspicata e fortemente desiderata. In concomitanza con il 78° Festival di Venezia Gianluca Bernardi ha presentato il modello Red Fixed, rosso come il tappeto che ha calcato a Venezia, dove gli imprenditori, ma solo quelli più trendy sono diventati una tendenza.

