Infortuni: nuovo protocollo di intesa tra Sistema Impresa e Inail

01 ottobre 2021

Roma, 1 ott. (Labitalia) - Sistema Impresa ha sottoscritto il terzo Protocollo d'intesa triennale consecutivo con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per aumentare la sicurezza nel terziario. L'accordo, in continuità con il lavoro svolto nei precedenti 6 anni di collaborazione, si pone nuovi e obiettivi: analisi e approfondimenti tecnici per sviluppare un modello di processo all'avanguardia capace di garantire il confronto tra i soggetti coinvolti; organizzazione di eventi mirati alla promozione della cultura della sicurezza; sviluppo e divulgazione di esempi di Modelli di organizzazione e gestione (Mog) trasferibili alle medie, piccole e microimprese del terziario attraverso strumenti digitali che facilitino l'adozione; individuazione e diffusione di buone pratiche anche grazie al coinvolgimento degli Enti paritetici bilaterali che la confederazione Sistema Impresa condivide con Confsal (Ebiten, Formazienda, Fondo Fass).

"Sistema Impresa ha proposto ad Inail - commenta il presidente della confederazione, Berlino Tazza - la volontà di semplificare, per le mPmi, le procedure per l'adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, con la pubblicazione di un esempio di attuazione dei Modelli di organizzazione e di gestione (Mog) per il comparto dei servizi, abbiamo fornito alle imprese uno strumento concreto e immediato per l'attuazione dei piani di sicurezza. Una tappa importante per il terziario poiché rappresenta un tangibile miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno di un comparto che rappresenta una quota rilevante degli occupati in Italia. Questo nuovo protocollo non può che renderci ancora più soddisfatti perché dimostra che il lavoro fin qui svolto è ritenuto anche da Inail prezioso, serio e reale. Una relazione che ha il fine di migliorare la cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza fornendo un aiuto pratico alle Pmi del terziario e una forma di tutela per i lavoratori".

Con Inail, Sistema Impresa ha promosso e organizzato una tavola rotonda per promuovere le misure adottate dai Modelli organizzativi e gestione (Mog) per la salute e sicurezza sul lavoro sviluppati in conformità al dm 13/02/2014 a Roma presso il Palazzo dell'Inail. All'evento è seguita la pubblicazione dell'empio di attuazione del Mog. Anche a livello regionale, grazie alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con Inail Liguria e Sicilia, Inail Cremona e Mantova e Ats Valpadana, Sistema Impresa ha svolto attività di diffusione dei modelli organizzativi gestionali (Mog) per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolgendo anche le figure dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriali (Rlst).