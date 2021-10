Calcio: Sacchi, 'contro Chelsea Juve eroica ma deve ritrovare dominio nel gioco'

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - "La Juve è stata eroica ma rinunciataria: gli uomini di Allegri sono stati degli eroi perché hanno dato tutto quello che potevano, e anche questo fa ben sperare. Hanno compiuto il primo passo per tornare a essere competitivi a livello internazionale, tuttavia sarà importante che ritrovino sinergia e dominio del gioco". E' il parere di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, sulla vittoria della Juventus con il Chelsea in Champions. L'ex ct, alla 'Gazzetta dello Sport' critica l'atteggiamento tattico dell'Inter contro lo Shakhtar. "L'Inter si è presentata con ben cinque difensori in linea più tre centrocampisti pochi metri avanti. Il tutto per fermare due attaccanti, per giunta senza il cannoniere Traorè. Era evidente che il dominio del gioco poteva essere solo dei ragazzi di De Zerbi".