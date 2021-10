Fdi: Boldrini, 'quadro inquietante, Meloni chiarisca'

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Nazifascismo, razzismo, antisemitismo, sessismo e fondi neri: ci sono tutti gli aspetti per rendere agghiacciante l'inchiesta di FanPage su Fratelli d'Italia. Emerge un quadro inquietante per la tenuta democratica che Meloni deve chiarire subito". Così Laura Boldrini, deputata del Pd.

"Solidarietà a Paolo Berizzi per l'impegno che porta avanti a difesa dei valori della Costituzione, pagando un prezzo altissimo, essendo l'unico giornalista d'Europa sotto scorta per le minacce dei gruppi dell'estrema destra. Mai dare per scontata la democrazia, mai dare per scontati i valori della Repubblica e della Resistenza. L'ho sempre detto, lo ribadisco oggi ancora più forte. Il nazifascismo è un male tutt'altro che finito”.