Fdi: D'Uva (M5S), 'dimissioni immediate Fidanza'

01 ottobre 2021

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage.it è grave e molto preoccupante. Immagini sconvolgenti che mettono in luce una visione politica estremista e reazionaria e una tendenza all'illegalità con condotte penalmente rilevanti”. Così il deputato questore Francesco D'Uva dei 5 Stelle.

“Colpisce, certamente, - continua D'Uva - sia il bieco legame con il mondo della massoneria e il supporto all'ideologia del nazismo, dell'antisemitismo, del razzismo, sia la facilità con cui questi individui si destreggiano nel torbido e nell'illecito. È necessario, in tal senso, ricordare che l'istigazione all'odio, i finanziamenti illeciti, l'apologia del fascismo sono comportamenti qualificati, dal nostro ordinamento, come “reati”. Non possiamo consentire che nelle Istituzioni, a rappresentare i cittadini, ci sia un manipolo di affaristi che inneggiano al nazifascismo”.

E conclude: “Le immagini parlano chiaro. Alla magistratura il ruolo di evidenziare le fattispecie penalmente rilevanti, alla politica il compito di pretendere, a voce unita, le immediate dimissioni dell'europarlamentare Carlo Fidanza”.