Amministrative: Boccia, 'abbraccio Salvini-Meloni? Lega e Fdi stessa cosa'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - “Lo diciamo da mesi. Salvini e Meloni sono la stessa cosa, la stessa destra sovranista che finge un europeismo di facciata quando le conviene per stare al governo, ma ha un'idea chiara di Paese e delle città". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, a margine di un incontro elettorale con una delegazione di lavoratori a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza.

"Contro l'integrazione, fuori dall'Europa, contro i vaccini, contro l'idea di società basata sulla difesa dell'ambiente e della giustizia sociale. Noi vogliamo costruire le città e l'Italia del dopo Covid-19, loro alimentano rabbia e conflitti. Anche se i loro candidati cosiddetti moderati come Occhiuto in Calabria o Damilano a Torino si affannano ogni giorno nello smarcarsi e nel prendere le distanze, il risultato è fin troppo evidente: nei consigli comunali e in Consiglio regionale entreranno rappresentanti della destra sovranista e loro non decideranno nulla".

"Gli ordini ai consiglieri su come chiudere i territori e su come alimentare gli scontri prevarranno sempre. Damilano a Torino può lamentarsi quanto vuole ma è il candidato della destra dei fili spinati”.