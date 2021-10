01 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "L'ho presa talmente seriamente questa campagna elettorale che alla fine il tempo per pranzi e cene non c'è stato e quindi sono dimagrito un po' ma non fa male...". Così Enrico Letta a Oggi è un altro giorno su Rai1.