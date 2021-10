Macaluso: Letta, 'ci direbbe di osare di più e andare oltre' (2)

01 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - "Parlarci, ascoltare i suoi riferimenti sempre carichi di arguzia e di una profondità intellettuale che mi manca, ci manca, in questo momento. La sinistra, la sua sinistra, le evoluzioni della sinistra che è oggi una delle questioni sulla quale stiamo discutendo, una sinistra che in questo periodo forse sta avendo delle nuove opportunità dovute a quello che abbiamo vissuto durante la pandemia, a quello che stiamo vivendo e anche al cambiamento in Europa di molte cose. Credo che Emanuele avrebbe detto, sempre nel suo modo arguto, profondo e approfondito, delle cose che per noi sarebbero degli stimoli fortissimi a osare di piu', a non fermarci all'esistente e a quel che vediamo. Andare oltre: un concetto che ho sempre legato a Emanuele Macaluso. Andare oltre, sempre andare oltre e mai fermarsi a ciò che gli occhi, la dialettica politica e il giornalismo guardano giorno per giorno, ma andare avanti. E andare oltre è l'insegnamento che oggi ci darebbe ed è quello che voglio fare. Non so se siamo all'altezza di questa sfida e sono sicuro che Emanuele direbbe che non lo siamo, ma io ci voglio provare lo stesso".