Calcio: 'The United Way', la storia dei red devils in un docufilm su Sky

01 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 1 ott. - (Adnkronos) - La leggendaria storia del Manchester United, la squadra più titolata d'Inghilterra, rivive in “The United Way - La vera storia del Manchester United”, il docufilm, diretto da Mat Hodgson e prodotto da Ingenious Media, che ripercorre la storia dei leggendari “Red Devils” tra drammi, cadute, sogni e trionfi, in prima visione su Sky Documentaries, domenica 3 ottobre, alle ore 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su Now.

A impreziosire la retrospettiva le immagini inedite di archivio e la voce narrante di Éric Cantona, una delle stelle più splendenti nella storia del club, cui si aggiungono le testimonianze e gli aneddoti di altri campioni come Ole Gunnar Solskjær, l'attuale allenatore del Manchester United, David Beckham, Ryan Giggs, Peter Schmeichel, Teddy Sheringham, Nicky Butt, Bryan Robson ed Andy Cole.

Il racconto, che non rispetta l'ordine cronologico degli eventi, ma fluisce tra salti temporali, ripercorre inizialmente l'epopea di Matt Busby, il leggendario allenatore in carica dal dopoguerra per quasi 26 anni, capace di trasformare i destini del club. A lui fu affidato il delicato compito di ricostruire la squadra dopo l'incidente aereo a Monaco di Baviera del 6 febbraio 1958, in cui persero la vita 23 passeggeri, tra cui 8 giocatori dello United.