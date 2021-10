Governo: Conte, 'se crescita Italia al 6% anche grazie a nostre misure'

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Se la crescita viaggia al 6% è anche per le nostre misure, per la diga che abbiamo eretto per tenere in piedi il paese durante il paese durante la pandemia". Lo rivendica l'ex premier e attuale capo politico del M5S Giuseppe Conte, intervenendo in diretta su Tagadà, su La7, e ricordando che col Next Generation Eu "e ai nostri sforzi sono arrivati una montagna di soldi", "ho dovuto lottare, un corpo a corpo con tanti leader riottosi per avere questo risultato".