Governo: Conte, 'Draghi vada avanti, irresponsabile candidarlo al Colle'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Draghi al Quirinale minando il percorso del suo governo? "Dare una scadenza a questa esperienza sarebbe irresponsabile e contrario all'interesse nazionale. Questo governo è nato per superare la pandemia, l'emergenza, e per realizzare il Recovery Plan. Auspico dunque arrivi a scadenza naturale, non mi permetterei mai tirare per la giacchetta Mario Draghi dicendo 'spostiamolo al Quirinale' per un mio interesse personale, per un mio tornaconto". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Tagadà su La7. "Il M5S non guarda ad interessi di bottega, noi dobbiamo perseguire l'interesse nazionale, gli interessi dei cittadini, a quello guardiamo...".