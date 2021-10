Fisher Investments ha ottenuto il riconoscimento di Employer of the Year nell'ambito del Women in Asset Management USA Award assegnato da DiversityQ

01 ottobre 2021 a

Il riconoscimento premia l'impegno nella creazione di un ambiente di lavoro più inclusivo

CAMAS, Washington, 1 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, la capogruppo di Fisher Investments Italia con sede negli Stati Uniti, ha ottenuto il riconoscimento di Employer of the Year nella terza edizione del Women in Asset Management USA Award, assegnato ogni anno da DiversityQ. Il gruppo DiversityQ di Bonhill Group PLC promuove la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro orientate alla creazione di una cultura aziendale in cui chiunque possa sentirsi ascoltato e rispettato. Nel premiare Fisher Investments, DiversityQ ha sottolineato l'obiettivo dell'azienda di "offrire e promuovere opportunità di sviluppo professionale e di investire nel futuro dei propri talenti".

"È un grande onore per noi ottenere il riconoscimento di Employer of the Year nell'edizione di quest'anno del Women in Asset Management USA Award", ha affermato Damian Ornani, Amministratore Delegato di Fisher Investments. "Il riconoscimento testimonia il nostro impegno continuo nel promuovere una cultura lavorativa sana e gratificante in grado di supportare ciascun dipendente in un percorso professionale ricco di soddisfazioni".

Jill Hitchcock, Vicepresidente Esecutivo Senior del Gruppo Clienti Privati di Fisher Investments ha aggiunto: "Abbiamo sempre creduto che la cultura di diversità e inclusione che promuoviamo tra i nostri dipendenti sia uno dei nostri valori più importanti. È ciò che ci permette di fornire un servizio alla clientela d'eccellenza e di aiutare un numero sempre maggiore di clienti a livello globale".

Il riconoscimento Employer of the Year nell'ambito del Women in Asset Management USA viene assegnato alle aziende che dimostrano di impegnarsi nell'adottare una cultura basata sulla diversità verso i candidati e i dipendenti. Quattordici giudici indipendenti, esperti del settore, hanno esaminato molteplici fattori, tra cui:

Naj Srinivas, Vicepresidente Senior del Gruppo Corporate Communication e Responsabile Diversity & Inclusion, ha affermato: "Da tempo, come parte della nostra cultura aziendale, ci impegniamo a sviluppare le nostre risorse umane dall'interno, investendo in esse, e ampliando e approfondendo le loro capacità professionali. Lavoreremo sempre per promuovere un ambiente di lavoro in cui ciascun dipendente possa sentirsi valorizzato e in cui possa intraprendere un percorso professionale duraturo e gratificante".

Fisher Investments offre opportunità lavorative per diverse posizioni nelle sue sedi in tutto il mondo. Per saperne di più sulle posizioni aperte, visita il sito FisherCareers.com.

Informazioni su Fisher Investments ItaliaFisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia ("Fisher Investments Italia") e fa parte del gruppo internazionale di società Fisher. Fisher Investments Ireland Limited e le sue denominazioni commerciali sono iscritte al Companies Registration Office (Registro delle imprese) irlandese. Fisher Investments Ireland Limited è regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell'"Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia" tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma (Numero di iscrizione e Codice fiscale: 97838750152; Partita IVA: 02903080345; Numero REA: PR-276048). Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito: https://www.fisherinvestments.com/it-it.

Informazioni su Fisher InvestmentsFisher Investments è una società di consulenza finanziaria indipendente fee-only. Al 30/06/2021, Fisher Investments e le sue controllate gestivano globalmente attivi per un valore di oltre 158 miliardi di euro: oltre 121 miliardi di euro per investitori privati nordamericani, 35 miliardi di euro per investitori istituzionali e 1 miliardo di euro per piani pensionistici di piccole e medie imprese statunitensi. Fisher Investments opera quattro unità operative principali: Clienti privati statunitensi, Clienti istituzionali, Clienti privati internazionali e 401(k) Solutions che servono un bacino di clienti internazionali. Non tutte le strategie sono offerte/vendute in tutti i Paesi. Ken Fisher, Fondatore e Presidente Esecutivo, ha firmato la rubrica "Portfolio Strategy" di Forbes dal 1984 al 2016, divenendo l'editorialista di più lunga durata nella storia della rivista. Negli ultimi anni, le rubriche di Ken Fisher sono state ospitate dai principali media in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale e nei Paesi asiatici. Ciò ha permesso a Ken di diventare l'editorialista attivo in più Paesi e con il maggior numero di articoli pubblicati, di ogni altro editorialista di qualsiasi tipo nella storia. Ken ha anche pubblicato 11 libri su finanza e investimenti, tra cui 4 bestseller del New York Times. Per maggiori informazioni su Fisher Investments, consultare il sito https://www.fisherinvestments.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1632505/Fisher_Investments_Logo.jpg