Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Dopo l'agghiacciante servizio di FanPage, che ha portato all'autosospensione di Fidanza e nel quale si far riferimento a rapporti con amici di Hitler e a possibili circolazioni di denaro per la campagna elettorale, Bernardo, perfino lì sbeffeggiato, non ha nulla da dire?". Così Pierfrancesco Majorino del Pd su twitter.