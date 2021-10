Amministrative: Conte, 'primo test nuovo M5S ma non condizionerà percorso'

01 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Le amministrative per il M5S? "Siamo all'inizio di un percorso politico, è un primo test ma non può condizionare un percorso. Io ci metto la faccia, in particolare su Napoli che rappresenta un passaggio significativo. Ma mi aspetto dei segnali incoraggianti anche nelle città dove non abbiamo un'intesa" con le altre forze di coalizione, come Roma. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Tagadà su LA7.