Alitalia: FdI, 'governo incapace di gestire crisi'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - “La verità è che questo governo si dimostra assolutamente incapace di gestire questa crisi di Alitalia e di tutto il settore aereo. L'appuntamento ora è per il 5 Ottobre per discutere la nostra mozione nella quale chiediamo la revisione del piano industriale Alitalia-Ita e l' applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del trasporto aereo. Purtroppo temiamo di assistere a un film già scritto. La verità è che sono il governo dei migliori solo per i nostri concorrenti europei”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini, responsabile nazionale del Dipartimento Trasporti di FdI.