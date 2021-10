Amministrative: Renzi, 'mancano le 36 ore clou e questo è solo l'inizio, poi anno elettorale'

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Noi siamo convinti che lunedì pomeriggio Beppe Sala sarà sindaco. In queste 36 ore che mancano, vorrei dire a tutti: questo è il momento buono, sono le ore clou". Così Matteo Renzi in un video su Fb da Milano con dirigenti e candidati di Italia Viva, come Lisa Noja in lista nel capoluogo lombardo.

"Abbiamo deciso di chiudere questa campagna con tre messaggi: siamo appena all'inizio perchè questa campagna elettorale è l'inizio di un anno elettorale. Ci batteremo in ogni angolo del Paese. Cosa succederà a comunità Iv? Il meglio deve ancora venire. E poi il secondo messaggio: lo stile. Noi non siamo quelli che odiano anche quando, e soprattutto, quando gli avversari sono in difficoltà. Morisi e Casalino artefici di una campagna becera quanto cattiva. Luca Morisi spargeva odio, ora ne riceve ma noi siamo orgogliosamente un'altra cosa".

"A me far ridere che i 5 Stelle ora volevano appoggiare Beppe Sala dopo che hanno fatto di tutto per far fallire l'Expo e sono contenti perchè Draghi ha candidato Roma all'Expo 2030... Se ci fosse con noi Roberto Giachetti direbbe: 'Cari 5 stelle avete la faccia come... fantasia'".