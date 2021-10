Calcio: striscione dei tifosi del Torino alla vigilia del derby, 'uccideteli'

01 ottobre 2021 a

a

a

Torino, 1 ott. - (Adnkronos) - Clima incandescente in vista del derby della Mole. All'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino, dove la squadra di Ivan Juric sta sostenendo la rifinitura in vista della stracittadina con la Juventus, si sono infatti radunati circa 200 tifosi granata, che si sono dati appuntamento per spronare la propria squadra in vista della sfida più attesa della stagione. Cori, bandiere e uno striscione con scritto: 'Uccideteli'.