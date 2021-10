Calcio: Sampdoria, sospeso il direttore dell'area tecnica Carlo Osti

01 ottobre 2021 a

Genova, 1 ott. - (Adnkronos) - La Sampdoria ha sospeso il direttore dell'area tecnica Carlo Osti "per il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro", come si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club blucerchiato. Il dirigente, alla Samp da quasi 9 anni, era già stato messo in ferie forzate nelle ultime settime, dopo che qualcosa nel rapporto con la società del presidente Massimo Ferrero si era rotto, anche a seguito dell'arrivo nel ruolo di direttore sportivo di Daniele Faggiano.