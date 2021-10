01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Vi prego, non torniamo indietro ai bilanci impresentabili e ai raccomandati assunti all'ultimo minuto prima delle elezioni nelle partecipate. Roma è un brand in tutto il mondo, è un biglietto da visita per l'Italia tutta e anche per il Mediterraneo. Votiamo Virginia Raggi". Così Luigi Di Maio, chiudendo la campagna elettorale della sindaca di Roma.