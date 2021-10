Pisa: aggressioni e rapine, arrestati membri di una baby gang**

02 ottobre 2021 a

Pisa, 2 ott. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Pisa ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due minorenni, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Firenze per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate, rapina consumata e lesioni. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e condotta dalla Squadra Mobile pisana, è partita dal grave ferimento avvenuto a Pisa il 15 giugno scorso in pieno giorno in via Turati di un ragazzo di 17 anni, colpito da un fendente durante un tentativo di rapina del portafoglio.

I minori sarebbero responsabili di almeno un altro episodio commesso a Pisa, avvenuto ai danni di un ventunenne. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà, alle ore 11, in Pisa presso la Caserma Mameli della Polizia di Stato, via San Francesco 4.