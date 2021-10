02 ottobre 2021 a

Biella, 2 ott. (Adnkronos) - Un bambino di 3 anni è caduto da un balcone, a tre metri di altezza, a Cavaglià, in provincia di Biella. Il piccolo è stato soccorso e trasferito in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Regina Margherita di Torino.