Milano, 2 ott. (Adnkronos) - L'Egitto "è stato selezionato per ospitare la Cop27" che si terrà nel 2022. Lo ha detto John Kerry, l'inviato degli Usa per il Clima al pre-Cop summit a Milano, parlando dei risultati degli ultimi incontri in vista della Cop26 a Glasgow. Il Governo egiziano nei giorni scorsi aveva espresso ufficialmente la volontà di ospitare il vertice internazionale sul cambiamento climatico che si terrà il prossimo anno.