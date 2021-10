Fdi: Jonghi Lavarini, 'ci sarà un lungo elenco di denunciati'

02 ottobre 2021 a

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - "Ho dato pieno mandato ai miei legali a tutela della mia onorabilità e dei miei interessi. Stiamo raccogliendo il lungo elenco di chi sarà denunciato, penalmente e civilmente, per diffamazione aggravata a mezzo stampa e minacce sui social. I soldi raccolti come rimborso danni saranno interamente dati in beneficenza. Già oggi sono partite le prime denunce alla polizia postale e ai carabinieri". Lo annuncia su Instagram Roberto Jonghi Lavarini, uno degli esponenti politici di cui ha parlato l'inchiesta di Fanpage sui presunti fondi neri nella campagna elettorale di Milano.