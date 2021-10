Covid: tensione a corteo no green pass a Milano, quattro fermati

02 ottobre 2021 a

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Tensione alla manifestazione no green pass di Milano. Il corteo, dopo avere percorso via Padova, ha raggiunto viale Monza, in direzione esterno città. All'altezza dell'intersezione con via Giacosa, le forze dell'ordine hanno creato uno sbarramento, intimando i manifestanti a terminare l'iniziativa, non preavvisata. Alcuni manifestanti hanno cercato il contatto, cercando, senza riuscirci, di forzare il cordone di polizia. Quattro persone che hanno affrontato con violenza lo sbarramento delle forze dell'ordine sono state fermate.