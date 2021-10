02 ottobre 2021 a

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Sono otto le persone accompagnate dalla polizia in Questura a Milano nel corso della manifestazione dei no green pass. Di questi sette sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale e una per mancato preavviso della manifestazione. Alle 21.30 la manifestazione, grazie al presidio che ha fatto desistere gli ultimi partecipanti, è terminata.