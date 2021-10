Milano: rissa e lancio bottiglie in via Benedetto Marcello, tre feriti

03 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Tre persone sono rimaste ferite durante una rissa scoppiata nella notte a Milano in via Benedetto Marcello, poco distante dalla Stazione Centrale. Almeno quattro le persone coinvolte, che si sono colpite anche lanciando bottiglie di vetro. Un uomo, nordafricano, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, in corso di identificazione perché privo di documenti, è stato portato in codice rosso all'Ospedale San Raffaele per ferite da taglio alla coscia e all'addome. In prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

Un altro nordafricano, sempre fra i 20 e i 25 anni, privo di documenti e in corso di identificazione, è stato portato in codice giallo all'Ospedale Niguarda per una ferita da taglio alla gamba destra. Una donna, cittadina tunisina di 28 anni, ha riportato una ferita da taglio alla mano sinistra ed è stata portata in codice verde all'Ospedale Città Studi. Sul caso indagano i carabinieri.