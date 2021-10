Amministrative: Affinita (Moige), 'file ad anagrafe? Sfavorito diritto di voto Gen X'

03 ottobre 2021 a

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Seggi elettorali nelle scuole a detrimento dei ragazzi ma frequente mancato invio della tessera elettorale ai neoelettori. Eppure dovrebbe essere un momento solenne". Ne parla con l'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori che commentando le lunghe file all'anagrafe dei giovani della 'Generazione Z', aggiunge: "Abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni da tutto il territorio nazionale, ma in particolare Roma. Così non si favorisce il diritto di voto dei nostri figli".

"Il mancato invio della tessera elettorale è un brutto segno soprattutto per chi inizia - conclude - Sono dinamiche burocratiche da rivedere per non trasformare in rassegnazione la passione che manifestano i giovani a voler partecipare alla vita democratica del loro Paese".

(di Roberta Lanzara)