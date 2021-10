Amministrative: Nesci, 'gravi violenze, risposta è voto libero'

03 ottobre 2021 a

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Il voto rappresenta il più importante atto di democrazia che possiamo compiere. È una conquista che non va mai data per scontata, ma al contrario esercitata costantemente per rendere migliore la nostra società. In queste ore abbiamo assistito a episodi gravissimi da parte di chi vorrebbe ostacolare con la violenza la nostra libertà". Lo scrive la Sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci.

"Condanniamo fermamente quanto accaduto ed esprimiamo piena solidarietà agli esponenti coinvolti. Le intimidazioni non ci fermeranno. Alle minacce e alle aggressioni dobbiamo rispondere con la consapevolezza di essere chiamati a difendere sempre la nostra democrazia. Il voto è un diritto inviolabile e al contempo un dovere civico. Buon voto a tutti”.