Roma, 3 ott. (Adnkronos) - La terza dose? "A breve esce la circolare per i fragili e domani si riunisce l'Ema per la terza dose". Così il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Che tempo che fa su Rai3.