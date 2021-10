Ue: Mattarella, 'piano ripartenza per integrazione più solida ed equa'

04 ottobre 2021 a

Parma, 4 ott. (Adnkronos) - La pandemia "è stata per l'Unione europea una lezione che ha sollecitato una visione lungimirante: far diventare questo piano di ripartenza la spina dorsale di una nuova più solida e più equa integrazione del Continente" europeo. "Si tratta di un salto di qualità capace di rafforzare ulteriormente i legami già esistenti tra i popoli e gli Stati dell'Unione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Lectio magistralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee.