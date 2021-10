Ue: Mattarella, 'generazioni Erasmus hanno creato cittadini europei con ethos condiviso'

04 ottobre 2021 a

Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "I giovani Erasmus –le generazioni Erasmus come ormai vengono chiamate comunemente– hanno ripreso una antica e rilevante tradizione universitaria. Sono diventati protagonisti di esperienze di vita, oltre che di studio. Esperienze che hanno reso forte la loro consapevolezza di essere anche cittadini europei. Hanno avuto prova di un ethos condiviso e lo hanno incrementato nel dialogo, nell'amicizia, nello studio comune". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Lectio doctoralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee.