Calcio: Donnarumma, 'siamo con Koulibaly, il razzismo è una vergogna'

Milano, 4 ott. - (Adnkronos) - "Noi giocatori siamo con lui, siamo contro ogni discriminazione. E' una vergogna sentire ancora queste cose, siamo con Koulibaly e seguiamo ogni indicazione per combattere il razzismo". Lo dice il portiere del Psg e della Nazionale Gigi Donnarumma in conferenza stampa dal ritiro azzurro al Suning Center di Appiano Gentile, in merito all'episodio di razzismo che ha visto coinvolto ieri sera allo stadio 'Franchi' il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.