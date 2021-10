Fmi: per transizione energetica servono investimenti fino a 20 mila mld dollari

04 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Per avere successo la transizione energetica richiede "una spinta sugli investimenti 'verdi' con una profonda trasformazione economica, con la mobilitazione di finanziamenti privati ​​su larga scala. Secondo le stime, per raggiungere le emissioni zero di carbonio entro il 2050 serviranno nei prossimi due decenni investimenti globali fra lo 0,6 e l'1% del Pil globale per un importo totale tra 12 e 20 mila miliardi di dollari". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale in un capitolo del Global Financial Stability Report, appena diffuso osservando cone "tali investimenti dovrebbero essere orientati alle energie rinnovabili, nonché verso soluzioni a basse emissioni".