Fiere: Fontana, 'dati incoraggianti per macchine utensili, economia in ripresa'

04 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "Il settore delle macchine utensili rappresentato in Emo Milano 2021 registra dati incoraggianti dopo l'inevitabile crollo dovuto alla crisi Covid: +48,6% nel primo trimestre con un +30,5% dall'estero e un +157,9% dal mercato interno. Segnali che parlano chiaro: l'economia è in ripresa, l'ottimismo degli operatori è tanto". Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha iniziato così il suo discorso inaugurando la fiera Emo, appuntamento espositivo per gli operatori dell'industria manifatturiera mondiale promossa da Cecimo, in programma a Fieramilano Rho fino al 9 ottobre.

"Il fatto che Cecimo abbia scelto Milano e la Lombardia come sede della prima esposizione fieristica post Covid conferma il prestigio che questo territorio riveste per la manifattura e l'industria". Il governatore ha poi sottolineato il momento di ripresa delle Fiere, un settore strategico per la Lombardia, grazie a un indotto che genera sul territorio un valore 10-15 volte superiore al fatturato delle fiere stesse e l'impegno di Regione per sostenerle. "Abbiamo approvato un bando per il rilancio dei quartieri fieristici lombardi - ha spiegato - un'iniziativa per il sostegno alle fiere al fine di compensarle dalle perdite subite e accompagnarle in progetti di sviluppo concreti e meritevoli". Ha poi ricordato i risultati positivi raggiunti recentemente dall'export lombardo: 35 miliardi nel secondo trimestre 2021 con un incremento del 12,9% rispetto al trimestre precedente; +9,9% rispetto ai livelli pre-Covid). "Un risultato davvero straordinario a riprova della qualità delle nostre imprese e dei loro prodotti, che sanno affermarsi su mercati sempre più competitivi".

Concludendo il suo intervento ha posto l'accento sulla necessità che le istituzioni lavorino per rimuovere gli ostacoli che frenano la crescita e lo sviluppo. "Digitalizzazione, innovazione, semplificazione, sburocratizzazione, sostenibilità sono i temi chiave su cui concentrare risorse e politiche. Grande parte di questi settori saranno destinatari di importanti risorse attraverso il Pnrr e la prossima programmazione europea 2021-2027. Altri necessitano di interventi ‘culturali' che riformino e innovino, soprattutto nella Pubblica amministrazione. Regione Lombardia si è già mossa in tal senso, serve un'azione più decisa e coraggiosa, anche in ambito nazionale", ha concluso Fontana.