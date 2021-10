Black Cars NCC Roma: noleggio auto con conducente, l'alternative mobility esclusiva e curata nei minimi dettagli

04 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il noleggio auto con driver sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese e viene utilizzato, oltre che dai turisti e dai professionisti, anche dai cittadini per le esigenze più disparate

Roma, 4 ottobre 2021. Il noleggio auto con conducente è un servizio executive nato inizialmente per soddisfare il settore business, ma che si sta estendendo ad un'utenza sempre più variegata. Prenotare una vettura NCC è l'alternative mobility per effettuare transfer comodi in massima privacy ed eleganza.

Black Cars NCC Roma è un'azienda specializzata da anni in servizi di noleggio auto con autista. Sicurezza, puntualità ed eleganza del trasporto ne sono le caratteristiche distintive, infatti, tutti i driver sono professionisti, vestono abiti eleganti e guidano auto di classe come Mercedes.

Situata in zona Marconi a Roma è da anni considerata un punto di riferimento nel settore; Black Cars NCC Roma vanta servizi impeccabili eseguiti con professionalità da personale altamente qualificato e con anni di esperienza, il tutto a prezzi assolutamente vantaggiosi per la capitale.

“Il noleggio auto con conducente sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese e viene utilizzato, oltre che dai turisti e dai professionisti per viaggi di lavoro e trasferte, anche dai cittadini per le esigenze più disparate”, spiega Vittorio Siepi, titolare dell'azienda Black Cars NCC Roma. “Un servizio molto richiesto è anche il servizio di navetta per matrimoni ed eventiparticolari, un dettaglio che può fare la differenza in un giorno importante come quello delle nozze”.

Con il suo background decennale Blacks Cars NCC organizza diverse tipologie di servizi legati al mondo del noleggio con conducente per riuscire a soddisfare ogni sorta di richiesta dei propri clienti.

“Ci occupiamo anche di trasferimenti ‘city to city' da e per Roma. Il servizio è l'ideale per chi ha bisogno di spostarsi da una città all'altra senza essere legato ad orari o ad altri vincoli e per chi vuole raggiungere la propria destinazione nel massimo del comfort e della tranquillità”, aggiunge Siepi. “Prenotare una vettura NCC risulta essere l'unico sistema di raggiungere i piccoli borghi dalle città in maniera comoda, in quanto spesso non esistono trasporti pubblici adeguati”.

Ma non finisce qui, Blacks Cars NCC è anche transfer da e per tutti gli aeroporti di Roma. Le vetture con conducente disponibili sono berline di lusso ma anche moderni mezzi Van, per il trasporto di gruppi e di famiglie con bagagli al seguito.

“Offriamo inoltre soluzioni personalizzate per aziende e hotel che abbiano bisogno di servizi di noleggio auto con chauffeur per i loro ospiti”, aggiunge Siepi. “I nostri autisti, sempre puntuali e discreti, faranno di tutto per garantire viaggi comodi e rilassanti per una esperienza di viaggio esclusiva e curata nei minimi dettagli”.

I servizi di Blacks Cars NCC, possono essere richiesti a breve o a lungo termine, a seconda delle esigenze. I vantaggi sono indubbiamente numerosi, perché disponendo di un driver ci si può muovere comodamente senza nessun tipo di stress derivante dal traffico, dal pensiero del parcheggio, dalla scarsa conoscenza del territorio, avendo la certezza di essere nelle mani di un professionista della guida.

Contatti: