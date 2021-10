Tennis: Atp apre indagine su Zverev per accuse di violenza ad ex fidanzata

04 ottobre 2021 a

Berlino, 4 ott. (Adnkronos) - Il campione olimpico tedesco di tennis Alexander Zverev è indagato dall'Atp Tour per le accuse di violenza fisica mosse contro di lui da un'ex fidanzata. "Un'indagine interna sulle accuse riguardanti Alexander Zverev all'evento Atp Masters 1000 a Shanghai nel 2019 è attualmente in corso", si legge in una nota. "L'Atp condanna completamente qualsiasi forma di violenza o abuso e indagherà su tali accuse relative alla condotta in un torneo membro dell'Atp". L'ex fidanzata di Zverev, Olga Sharypova, ha affermato che durante la loro relazione è stato fisicamente offensivo nei suoi confronti, anche al torneo di Shanghai. Il giocatore ha negato di aver commesso il fatto.

"Le accuse mosse contro Alexander Zverev sono serie e abbiamo la responsabilità di affrontarle", ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Atp Massimo Calvelli. "Speriamo che la nostra indagine ci consentirà di stabilire i fatti e determinare un'adeguata azione. Comprendiamo che Zverev accolga con favore la nostra indagine e riconosciamo che ha negato tutte le accuse. Monitoreremo anche eventuali ulteriori sviluppi legali a seguito dell'ingiunzione preliminare ottenuta da Zverev nei tribunali tedeschi".

Zverev ha dichiarato ad agosto di aver incaricato gli avvocati in Germania e negli Stati Uniti di agire per le accuse che ha definito "diffamatorie e false". "Nego categoricamente e inequivocabilmente di aver abusato di Olya", ha aggiunto, usando un diminutivo del suo nome.