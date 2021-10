Covid: Mattarella, 'vigorosa ripartenza grazie a vaccini e clima fiducia' (2)

04 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - "Le riforme associate alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, unite alle consistenti risorse disponibili, sono gli strumenti -ricorda ancora il capo dello Stato- per favorire la trasformazione del nostro sistema economico, aumentarne la produttività e migliorare la competitività. In aggiunta alle politiche settoriali di sostegno all'internazionalizzazione -che hanno mostrato i loro frutti- questo processo consoliderebbe le basi per una ulteriore espansione del nostro export in direzione di nuovi ambiti e nuove frontiere".

"L'Unione europea ha dimostrato di poter esercitare un ruolo rilevante nella determinazione delle regole del commercio internazionale e, in molti campi, dalla ricerca alla realizzazione di un ecosistema produttivo europeo in settori strategici, ci auguriamo prenda sempre più coscienza -conclude Mattarella- del contributo che può dare -superiore alla somma del peso dei singoli Paesi membri- a un ordine internazionale equo e solidale, frutto di un governo dell'economia orientato a una crescita sostenibile".